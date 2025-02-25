Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 13, серед них — 3 дитини
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Краматорськ Донецької області 25 лютого зросла до 13. Одна людина загинула
Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.
"Наразі відомо про 1 загиблого та 13 поранених, у тому числі 3 дитини", — зазначили в міськраді.
Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працюють екстрені служби.
За даними Донецької ОВА, серед поранених — дві дитини 2017 і 2022 років народження.
Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.
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