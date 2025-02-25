03:10  25 лютого
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
23:44  24 лютого
Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
02:05  25 лютого
"Хай живе король": хакери показали на моніторах міністерства в США "ніжності" Трампа та Маска
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 17:15

Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 13, серед них — 3 дитини

25 лютого 2025, 17:15
Читайте также на русском языке
фото: Краматорська міська рада
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Краматорськ Донецької області 25 лютого зросла до 13. Одна людина загинула

Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"Наразі відомо про 1 загиблого та 13 поранених, у тому числі 3 дитини", — зазначили в міськраді.

Над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів працюють екстрені служби.

За даними Донецької ОВА, серед поранених — дві дитини 2017 і 2022 років народження.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.

війна обстріли окупанти діти Краматорськ Донецька область жертва постраждалі
Росіяни атакували КАБами селище на Харківщині: постраждали мирні жителі
25 лютого 2025, 16:20
Армія РФ завдала авіаударів по Запорізькій області: що відомо
25 лютого 2025, 14:55
Через ворожий обстріл Херсона постраждала 15-річна дівчина
25 лютого 2025, 13:39
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Україна поверне Європі її сутність
25 лютого 2025, 18:05
У Херсонському районі росіяни атакували дроном цивільних: є постраждалі
25 лютого 2025, 18:00
У поліції розповіли, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години
25 лютого 2025, 17:52
Кількість поранених у Краматорську знову зросла
25 лютого 2025, 17:40
У Варшаві жінка викликала "швидку допомогу" Ісусу
25 лютого 2025, 17:32
Росіяни вдарили по Харківщині, є загиблий і поранений
25 лютого 2025, 17:27
Хотіла зняти ліміт з кредитки: шахраї вкрали гроші з картки жительки Волині
25 лютого 2025, 17:21
До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителю Тернопільщини за торгівлю наркотиками
25 лютого 2025, 16:59
На Рівненщині в.о. мера та депутат міськради "погоріли" на хабарі в понад 1 млн грн
25 лютого 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »