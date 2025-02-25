Армія РФ завдала авіаударів по Запорізькій області: що відомо

фото: Іван Федоров

Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Щонайменше вісім авіаударів завдав ворог по прифронтовому місту. Одна з авіабомб упала в полі і не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучань виникла пожежа. Люди не постраждали.

Федоров додав, що боєприпас, який не розірвався, знешкоджуватимуть фахівці ДСНС.

Нагадаємо, через ворожий обстріл Херсона постраждала 15-річна дівчина.