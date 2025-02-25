Армія РФ завдала авіаударів по Запорізькій області: що відомо
Росіяни атакували авіаційними бомбами Гуляйполе. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, виникла пожежа
Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Щонайменше вісім авіаударів завдав ворог по прифронтовому місту. Одна з авіабомб упала в полі і не розірвалася", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучань виникла пожежа. Люди не постраждали.
Федоров додав, що боєприпас, який не розірвався, знешкоджуватимуть фахівці ДСНС.
Нагадаємо, через ворожий обстріл Херсона постраждала 15-річна дівчина.
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