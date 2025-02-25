Удар по Краматорску: количество пострадавших возросло до 13, среди них - 3 ребенка

фото: Краматорский городской совет

Число пострадавших в результате атаки на Краматорск Донецкой области 25 февраля возросло до 13. Один человек погиб

Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает RegioNews.

"В настоящее время известно об 1 погибшем и 13 раненых, в том числе 3 ребенка", — отметили в горсовете.

Над ликвидацией последствий вражеских обстрелов работают экстренные службы.

По данным Донецкой ОВА, среди раненых - два ребенка 2017 и 2022 годов рождения.