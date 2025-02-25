Удар по Краматорску: количество пострадавших возросло до 13, среди них - 3 ребенка
Число пострадавших в результате атаки на Краматорск Донецкой области 25 февраля возросло до 13. Один человек погиб
Об этом сообщает Краматорский городской совет, передает RegioNews.
"В настоящее время известно об 1 погибшем и 13 раненых, в том числе 3 ребенка", — отметили в горсовете.
Над ликвидацией последствий вражеских обстрелов работают экстренные службы.
По данным Донецкой ОВА, среди раненых - два ребенка 2017 и 2022 годов рождения.
Напомним, сегодня днем россияне обстреляли город Краматорск Донецкой области.
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