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21 февраля 2025, 17:33

В Донецкой области задержали военнослужащего, который требовал деньги у женщины, выдавая себя за работника СБУ

21 февраля 2025, 17:33
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фото: ГБР
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Сотрудники ДБР при содействии СБУ в Славянске Донецкой области задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который выдавал себя за сотрудника спецслужб, чтобы обмануть деньги у знакомой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Муж узнал, что у подруги есть штраф за нарушение ПДД. Он заверил, что является сотрудником СБУ и может помочь избежать ответственности. За такую услугу злоумышленник просил 4000 долларов США, объясняя сумму якобы высокого уровня договоренностей с должностными лицами правоохранительных органов.

Впоследствии мужчина потребовал деньги и угрожать женщине.

Злоумышленник был задержан при получении денег.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством). Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, требовавшего 50 000 гривен за отсрочку от призыва.

ГБР СБУ Схемы вымогательство Донецкая область Славянск
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