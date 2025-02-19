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19 лютого 2025, 18:56

Стало відомо, скільки дітей залишається у зоні активних бойових дій на Донеччині

19 лютого 2025, 18:56
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фото: ілюстративне
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У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, проживають понад дві сотні дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомили в Донецькій ОДА, передає RegioNews із посиланням на кореспондента Укрінформу.

Зокрема у 16 громадах, які на сьогодні визнані територіями активних бойових дій, зараз перебуває 42 285 осіб, з них 218 дітей.

Зазначається, що усі ці діти мешкають у населених пунктах Лиманської територіальної громади.

Нагадаємо, Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня армія РФ вбиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти.

Як повідомлялось, на Харківщини затримали інформаторів, які коригували удари росіян. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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