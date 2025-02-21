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21 лютого 2025, 02:56

Удар по історичної пам'яті: росіяни знищили старовинну церкву на Донеччині

21 лютого 2025, 02:56
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Фото: Донецька ОДА
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На Донеччині через російські обстріли знищена старованна дерев'яна церква. Цей храм стояв там понад 200 років

Про це повідомляє Донецька ОДА, передає RegioNews.

Стало відомо, що в селі Андріївка Волноваського району росіяни знищили старовинну дерев’яну церкву. Це важлива пам'ятка архітектури місцевого значення.

Фахівці зазначили, що перші згадки про цей храм датуються 1783 роком. Освячення першої церкви відбулося 1795 року, а в 1886 році її було замінено на нову будівлю з дзвіницею. Проте в лютому 2025 року церква Різдва Пресвятої Богородиці була знищена російськими обстрілами.

"Станом на січень 2025 року на Донеччині зафіксовано 164 об’єкти культурної спадщини, що зазнали пошкоджень або руйнувань через воєнні дії. Найбільше постраждали пам’ятки Маріупольської, Святогірської та Бахмутської громад, які занесені до Списку історичних населених місць України", - кажуть в Донецькій ОДА.

Нагадаємо, що раніше в мережі показували свіжі кадри з тимчасово окупованої Авдіївки. Через постійні обстріли росіян в місті практично не залишилось жодного вцілілого будинку. На кадрах лише руйнування та випалена земля.

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