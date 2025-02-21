Росіяни завдали авіаудару по селищі Золочів на Харківщині: є постраждалі
У п'ятницю, 21 лютого, близько 11:00 ворог атакував селище Золочів Богодухівського району
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок влучання КАБ в дорогу загорівся автомобіль, пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинки та адміністративні будівлі.
Постраждали 4 місцевих мешканці – одну потерпілу особу госпіталізували.
Профільні служби працюють на місці події.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 21 лютого завдали ударів по території Полтавської області. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
Раніше ми повідомляли, що російська армія випустила по Україні 160 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 87 дронів, ще 70 — локаційно втрачені.
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