Россияне ударили КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые
Утром 21 февраля российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области. В результате чего один человек погиб, еще двое – получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, россияне сбросили на город 3 авиабомба. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения.
Повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.
Поскольку Константиновка постоянно находится под вражеским огнем, Филашкин обратился к населению с просьбой эвакуироваться.
Как известно, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 3400 ударов по населенным пунктам Донецкой области.
Напомним, 21 февраля враг также атаковал поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. Пострадали 4 местных жителя – один пострадавший был госпитализирован.