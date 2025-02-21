06:07  21 февраля
Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
07:05  21 февраля
На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2025, 14:45

Россияне ударили КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые

21 февраля 2025, 14:45
Читайте також українською мовою
фото: Донецкая ОВА
Читайте також
українською мовою

Утром 21 февраля российская армия атаковала КАБами Константиновку Донецкой области. В результате чего один человек погиб, еще двое – получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, россияне сбросили на город 3 авиабомба. Погиб 40-летний мужчина, еще 2 человека получили легкие ранения.

Повреждены 9 частных домов и 3 нежилых помещения.

Поскольку Константиновка постоянно находится под вражеским огнем, Филашкин обратился к населению с просьбой эвакуироваться.

Как известно, за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 3400 ударов по населенным пунктам Донецкой области.

Напомним, 21 февраля враг также атаковал поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. Пострадали 4 местных жителя – один пострадавший был госпитализирован.

обстрелы погибшие ранение Донецкая область КАБ гражданские
Россияне нанесли авиаудар по поселку Золочев в Харьковской области: есть пострадавшие
21 февраля 2025, 11:55
Враг нанес удар по Полтавщине: ОВА показала фото последствий
21 февраля 2025, 11:19
Россияне убили 7 и ранили 2 жителей Донецкой области
21 февраля 2025, 11:15
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Нанес государству миллиардный ущерб и скрылся за границу: эксголове "Оператор ГТС" объявили подозрение
21 февраля 2025, 16:00
В Одессе из горящего дома спасли двух собак
21 февраля 2025, 16:00
В Украине каждый пятый ребенок во время войны потерял близкого родственника или друга
21 февраля 2025, 15:58
Дипломаты РФ и США уже встречались тайно в Швейцарии - СМИ
21 февраля 2025, 15:41
В Одессе возобновили отопление после атаки на инфраструктуру
21 февраля 2025, 15:33
В Полтаве снесут имперские памятники Петру I и коменданту Келину
21 февраля 2025, 15:30
Россияне атаковали с дрона населенный пункт в Херсонской области, пострадал мужчина
21 февраля 2025, 15:19
В Ужгороде продолжили дистанционное обучение до 28 февраля
21 февраля 2025, 15:07
В Одесской области правоохранители задержали работника ТЦК, который требовал 50 тысяч гривен за отсрочку от призыва
21 февраля 2025, 15:05
Бил по парте и гремел на детей: в Ровенской области проверяют школу после видео с агрессивным педагогом
21 февраля 2025, 15:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »