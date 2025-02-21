фото: Полтавська ОВА

Російські війська у ніч проти 21 лютого завдали ударів по території Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Полтавську ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Полтавському районі.

Люди через нову атаку ворога не постраждали.

Зазначимо, повітряна тривога у Полтавській області була оголошена ще 20 лютого ввечері і тривала майже до 5 години ранку. Тривога була пов'язана з масованою атакою російських ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 21 лютого, російська армія випустила по Україні 160 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 87 дронів, ще 70 — локаційно втрачені