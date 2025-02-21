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21 февраля 2025, 02:56

Удар по исторической памяти: россияне уничтожили старинную церковь в Донецкой области

21 февраля 2025, 02:56
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Фото: Донецкая ОГА
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В Донецкой области из-за русских обстрелов уничтожена древняя деревянная церковь. Этот храм стоял там более 200 лет

Об этом сообщает Донецкая ОГА, передает RegioNews.

Стало известно, что в селе Андреевка Волновахского района россияне уничтожили старинную деревянную церковь. Это важный памятник архитектуры местного значения.

Специалисты отметили, что первые упоминания об этом храме датируются 1783 годом. Освящение первой церкви состоялось в 1795 году, а в 1886 году она была заменена на новое здание с колокольней. Однако в феврале 2025 года церковь Рождества Пресвятой Богородицы была уничтожена русскими обстрелами.

"По состоянию на январь 2025 года в Донецкой области зафиксировано 164 объекта культурного наследия, которые получили повреждения или разрушения из-за военных действий. Больше всего пострадали памятники Мариупольской, Святогорской и Бахмутской общин, которые занесены в Список исторических населенных мест Украины".

Напомним, что ранее в сети показывали свежие кадры из временно оккупированной Авдеевки . Из-за постоянных обстрелов россиян в городе практически не осталось ни одного уцелевшего дома. На кадрах только разрушение и выжженная земля.

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