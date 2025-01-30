21:28  30 січня
Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки
19:42  30 січня
Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"
19:39  30 січня
На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
UA | RU
UA | RU
30 січня 2025, 21:28

Випалена земля: з'явилися нові фото окупованої Авдіївки

30 січня 2025, 21:28
Читайте также на русском языке
Фото: ТРИБУН
Читайте также
на русском языке

Від міста практично нічого не залишилося

Фото поділилося видання ТРИБУН, передає RegioNews.

Багатоповерхові будинки Авдіївки зараз знищені через обстріли та авіаудари росіян. Після початку повномасштабної війни місто постійно було під обстрілами. 17 лютого через значну перевагу сил окупанта та загрозу оточення ЗСУ були змушені покинути Авдіївку.

Місто зазнало суттєвих руйнувань. Очільник терористичного формування Денис Пушилін заявляв, що в Авдіївці залишилося 19 багатоповерхівок, в яких можна жити. От тільки до російської окупації там було 147 таких будинків.

При цьому раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни демонструють показову "турботу" про жителів. Росіяни зробили ремонти в квартирах, які вони самі зруйнували своїми обстрілами. От тільки тепер місцеві жителі вимушені перероблювати все самостійно, бо після "відновлення" росіян житло непридатне для життя.

Донецька область Авдіївка окупанти
Теракт у Харкові: викрили російських військових, які надавали накази та атакували місто
30 січня 2025, 17:00
Росія створює максимальні труднощі для повернення українців з окупації, – Лубінець
29 січня 2025, 22:21
Рятувальники показали наслідки удару росіян по Донеччині
28 січня 2025, 13:14
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Не поділили подвір'я: житель Сумщини отримав 10 років в'язниці за вбивство сусідки
30 січня 2025, 22:44
Гнезділов про своє рішення повернутися на службу: частково мети досягнуто
30 січня 2025, 22:03
На Харківщині знешкодили авіабомбу ФАБ-500
30 січня 2025, 21:30
У Чернігові на автомийці чоловік вдарив жінку відром: що вирішив суд
30 січня 2025, 21:17
Кримінальна відповідальність для працівників ТЦК: нардеп повідомив подробиці законопроєкту
30 січня 2025, 21:01
На Одещині аферист виманював гроші в дівчини з інвалідністю, скориставшись її симпатією
30 січня 2025, 20:43
На одній зі станцій столичного метро людина впала на колії
30 січня 2025, 20:35
На Донеччині викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини
30 січня 2025, 20:24
Україна отримає від Швеції рекордний пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів
30 січня 2025, 20:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Олексій Голобуцький
Всі блоги »