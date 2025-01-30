Фото: ТРИБУН

Фото поділилося видання ТРИБУН, передає RegioNews.

Багатоповерхові будинки Авдіївки зараз знищені через обстріли та авіаудари росіян. Після початку повномасштабної війни місто постійно було під обстрілами. 17 лютого через значну перевагу сил окупанта та загрозу оточення ЗСУ були змушені покинути Авдіївку.

Місто зазнало суттєвих руйнувань. Очільник терористичного формування Денис Пушилін заявляв, що в Авдіївці залишилося 19 багатоповерхівок, в яких можна жити. От тільки до російської окупації там було 147 таких будинків.

При цьому раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни демонструють показову "турботу" про жителів. Росіяни зробили ремонти в квартирах, які вони самі зруйнували своїми обстрілами. От тільки тепер місцеві жителі вимушені перероблювати все самостійно, бо після "відновлення" росіян житло непридатне для життя.