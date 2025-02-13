Стало відомо, скільки дітей перебуває у зоні примусової евакуації на Донеччині

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У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, ще залишаються понад 100 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні у 17 населених пунктах області залишаються 106 дітей, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, це діти із 75 сімей", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13 лютого найбільше дітей залишається наразі у Комарській сільській територіальній громаді – 55 дітей, які виховуються у 40 сім’ях. Також багато ще дітей у Шахівській сільській територіальній громаді – 46, які виховуються у 31 сім’ї.

Зазначимо, за останній тиждень на Донеччині евакуйовано декілька десятків дітей.

Нагадаємо, стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті. До війни тут мешкало близько 60 тисяч осіб.