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Одразу після продажу дитини дівчину затримали правоохоронці. На виручені кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Поліція отрмиала інформацію про пошук клієнта для продажу дитиниПісля ретельної перевірки вона дійсно підтвердилася. 22-річна дівчина, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися.

Правоохоронці відкрили провадження і всі наступні дії відбувалися під їхнім контролем. "Покупець" поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови "угоди", узгодили час та місце для зустрічі.

Матір затримали 12 лютого одразу після того, як вона продала власну двомісячну дитину та отримали за неї 20 тисяч доларів. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі обидві дитини перебувають у безпеці під опікою лікарів.

Затриманій оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі взяли під варту 18-річну матір та її співмешканця, які сховали тіло малюка в морозилці.