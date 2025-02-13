В Донецкой области будут судить военнослужащего, совершившего смертельное ДТП

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Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, совершившего смертельное ДТП в Покровском районе Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДБР.

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2024 года в городе Родинское Покровского района. Военнослужащий двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. При выезде из города он не остановился и врезался в автомобиль ВАЗ, двигавшийся по трассе.

В результате столкновения водитель "ВАЗ" погиб на месте. Также несовместимые с жизнью телесные повреждения получили пассажиры – женщина и 12-летний мальчик.

Военнослужащего обвиняют в нарушении правил вождения или эксплуатации транспортного средства, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове женщина продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов, чтобы купить автомобиль. Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.