Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області: є поранені

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Російські війська за добу здійснили 448 обстрілів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранені три людини

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Щербакам, Малій Токмачці та Новоандріївці.

Окрім того, 270 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Малинівку.

Ще 164 артудари завдано на території Лоб, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Загалом надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Нагадаємо, з вечора 11 лютого ворог завдав ударів балістичними ракетами Іскандер-М по Києву та Кривому Рогу.

Раніше ми повідомляли, що російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста. Загинула одна людина, четверо постраждалих.