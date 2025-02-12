Россияне сбросили 19 бомб на Донетчину: есть разрушения и раненые

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Вчера, 11 февраля, российские оккупационные войска нанесли 3933 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Дружковка, Константиновка, Мирноград, Покровск и села Дружковское, Ильиновка и Новодмитровка.

Российские захватчики повредили 80 гражданских объектов, из них — 62 жилых дома.

"По Константиновке и окрестностям войска России ударили 14 авиабомбами "ФАБ-250", а также дронами - ранили трех гражданских лиц. Повреждены 38 частных домов, три гражданских автомобиля, два предприятия, АЗС, линии электропередач, газопровод", - говорится в сообщении.

Известно, что в течение 11 февраля:

Покровск РФ обстреляла бомбой "ФАБ-250" и артиллерией — поврежден многоквартирный и 14 частных домов, три хозяйственных постройки.

На Дружковку враг направил две авиабомбы "ФАБ-250" - есть разрушение в промышленной зоне.

В Нововодмитровке Константиновской общины в результате бомбового удара повреждены девять частных домов.

В районе Ильиновки вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль - люди не пострадали. В Мирнограде поврежден автомобиль.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами.

В воздушных силах ВСУ ранее сообщили, что военным удалось сбить все шесть баллистических ракет, которые враг запустил по Киеву.

В сети появилось видео с камер наблюдения, зафиксировавших момент ракетного удара по Оболонскому району Киева.

Также сообщалось, что в Оболонском районе Киева после ракетного удара утром 12 февраля образовалась большая воронка.