Над Києвом ППО збила 6 балістичних ракет "Іскандер-М": нові дані про жертву та постраждалих

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Під час ворожої атаки 12 лютого розрахунки ППО знищили над столицею шість російських балістичних ракет "Іскандер-М". Через обстріли загинув чоловік, серед чотирьох постраждалих є дитина

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Через ракетні удари зафіксовані пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському та Печерському районах столиці.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них 9-тирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент ракетного удару по Оболонському району Києва.

Також повідомлялося, що в Оболонському районі Києва після ракетного удару вранці 12 лютого утворилася велика вирва.