Над Києвом ППО збила 6 балістичних ракет "Іскандер-М": нові дані про жертву та постраждалих
Під час ворожої атаки 12 лютого розрахунки ППО знищили над столицею шість російських балістичних ракет "Іскандер-М". Через обстріли загинув чоловік, серед чотирьох постраждалих є дитина
Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Через ракетні удари зафіксовані пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському та Печерському районах столиці.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них 9-тирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами.
У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.
У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент ракетного удару по Оболонському району Києва.
Також повідомлялося, що в Оболонському районі Києва після ракетного удару вранці 12 лютого утворилася велика вирва.