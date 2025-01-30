На Донеччині викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини

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Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у розкраданні пального трьом офіцерам однієї з військових частин Донецької області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Під підозрою - командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону. За даними відомства, фігуранти вказували у документах завищені показники використання пального.

"Отримані таким чином "надлишки" продавали, а гроші ділили між собою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували, що розкрадання пального тривало з вересня 2024 року по січень 2025-го. За даними ДБР, щомісяця фігуранти продавали щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів.

За підсумками низки обшуків гроші, правоохоронці вилудили 8 тонн палива, гроші та інші докази протиправної діяльності затриманих. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави: організатору - 908,4 тис. грн, одному з посібників – 605,6 тис. грн, третьому фігуранту – 423,9 тис. грн.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин у Львівській області. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.