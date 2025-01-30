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30 січня 2025, 13:38

Окупанти знову вдарили по Донеччині: серед постраждалих діти

30 січня 2025, 13:38
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Фото: Вадим Філашкін
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8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка дістали поранень

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Вадим Філашкін розповів про оперативну ситуацію по області станом на 30 січня. За його словами, через ворожі обстріли в Покровському районі поранено 2 людини, а також пошкоджено будинок та кавʼярню. У Родинському районі пошкоджено 4 будинки. У Білецькому 2 людини дістали поранень.

"У Краматорську щонайменше 5 людей поранено, у тому числі двоє дітей: 8-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Обсяги пошкоджень встановлюємо", - каже голова ОВА.

У Лимані пошкоджено 7 приватних будинків та ще 5 господарчих будівель. В Іллінівці окупанти пошкодили 3 обʼєкти. У Костянтинівці через атаки ворога пошкоджено 12 багатоповерхівок, а також приватний будинок, адмін будівля та 8 гаражів.

У Сіверську пошкоджено пʼять будинків. На жаль, одна людина загинула.

"Всього за добу росіяни 16 разів обстріли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 232 людини, у тому числі 5 дітей" - повідомив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що за 29 січня окупанти понад 30 разів обстріляли Нікопольський район (Дніпропетровська область). Внаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, декілька господарських споруд та легковик.

Також 29 січня російські окупанти вдарили по селищу Благовіщенське Херсонського району. На жаль, один місцевий житель загинув. Російські терористи вбили його у власному будинку.

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