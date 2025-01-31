В Донецкой области работницу школы приговорили к 7 годам заключения

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В Славянске бухгалтера школы искусств приговорили к 7 годам за решеткой за мошенничество

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что в течение нескольких лет бухгалтер "Школы искусств г. Славянская" при начислении заработной платы вносила в официальные документы ложные данные. Так, в бумажных ведомостях она указывала реальный размер своей зарплаты, а в электронных завышала показатель в несколько раз.

Таким образом, за 3 года злоумышленница незаконно завладела более 1,6 млн грн бюджетных средств.

Суд признал женщину виновной в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением, осуществлении финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч.1). 1 ст. 366 УК Украины). Ее приговорили к 7 годам тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили аферистов, торговавших поддельными водительскими документами.