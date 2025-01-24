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24 січня 2025, 17:02

В Донецькій області оголосили примусову евакуацію з 25 населених пунктів

24 січня 2025, 17:02
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На Донеччині через посилення ворожих обстрілів розпочали примусову евакуацію родин з дітьми із 25 населених пунктів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Донецьку ОВА.

"Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів!", - йдеться у повідомленні.

Обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми проводитимуть із таких населених пунктів:

Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта Комарської громади та сіл Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка Криворізької громади.

Як відомо, російські військові щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Нікопольщину артилерією та дронами. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Днями російські загарбники вдарили по житлових кварталах Корабельного району Херсона.

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