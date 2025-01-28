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28 января 2025, 15:33

"Укрпочта" закрыла стационарное отделение в Покровске

28 января 2025, 15:33
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фото: "Укрпочта"
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В Покровске во вторник, 28 января, приостановили работу стационарные отделения "Укрпочты". Вместо этого будут работать только передвижные

Об этом сообщили в Покровской ГВА, передает RegioNews.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отметил, что национальный почтовый оператор пытается последним покидать территории, к которым приближается враг. Впрочем, 27 января, россияне атаковали дроном почтовый автомобиль в Покровске.

Поэтому, "Укрпочта" вынуждена изменить формат работы в городе, чтобы не подвергать опасности ни работников, ни клиентов.

Напомним, 26 января, российские войска убили в Донецкой области одного человека и еще четыре человека получили ранения.

В регионе также из-за усиления вражеских обстрелов приступили к принудительной эвакуации из 25 населенных пунктов. Глава ОВА призвал людей ответственно отнестись к этому, особенно – семьям с детьми.

Укрпочта Покровск обстрелы передвижные отделения
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