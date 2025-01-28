Через обстріли Донеччини загинули 2 мирних жителів, поранений водій автомобіля пошти
За минулу добу правоохоронці зафіксували 3 437 російських обстрілів лінії фронту та житлового сектору Донеччини. Через ворожі атаки двоє мирних мешканців загинули, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Донецькій області, передає RegioNews.
Війська Росії вдарили по містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Торецьк, а також селах Комар і Новодмитрівка.
"Пошкоджено 23 цивільних об’єкти, з них 11 житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби:
- По Родинському РФ вдарила дроном і артилерією — загинули двоє цивільних осіб. Також руйнувань зазнали два багатоквартирних і приватний будинки, СТО, автомобілі й газопровід.
- У Покровську окупанти поцілили дроном по автомобілю пошти — поранили водія.
- У Мирнограді внаслідок дронової атаки пошкоджене цивільне авто.
- Лиман ворог накрив із РСЗВ "Град" — постраждали шість приватних домогосподарств. У Новодмитрівці — два пошкоджених будинки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще двоє мирних мешканців дістали поранення.