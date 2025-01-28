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28 січня 2025, 14:43

В Україні з'явиться перший поштовий банк: рішення Кабміну

28 січня 2025, 14:43
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фото: telegram/Денис Шмигаль
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Національний поштовий оператор "Укрпошта" отримає акції Першого інвестиційного банку. Вони раніше належали російським олігархам. Відповідне рішення сьогодні, 28 січня ухвалив Кабмін. Таким чином в Україні створять поштовий банк

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

Зазначається, що це дозволить користуватися банківськими послугами тим українцям, які мешкають у місцях, де не розвинена мережа банківських філій.

""Укрпошта" має відділення у всіх куточках країни, тому це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", – наголосив Шмигаль.

Він також додав, що цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років, щоправда не уточнив, за рахунок чого саме.

Раніше, 2024 року, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський вже анонсував розробку постанови про передачу "Укрпошті" банку PINBank.

Довідка

PINbank був заснований у 1997 році.

Станом на кінець вересня 2023 року, цей банк займав 57-ме місце серед 63 банків України за обсягом загальних активів, які складали 482 мільйони гривень.

Про націоналізацію PINbank було повідомлено на початку 2024 року. В результаті держава стала власником 88,89% статутного капіталу банку, якими раніше володіло АТ "Перший інвестиційний банк", яке контролює російський олігарх Євген Гінер.

Сам Гінер потрапив під санкції РНБО 19 жовтня 2022 року.


поштовий банк Укрпошта Кабмін акції олігархи
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