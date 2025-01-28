В Україні з'явиться перший поштовий банк: рішення Кабміну

фото: telegram/Денис Шмигаль

Національний поштовий оператор "Укрпошта" отримає акції Першого інвестиційного банку. Вони раніше належали російським олігархам. Відповідне рішення сьогодні, 28 січня ухвалив Кабмін. Таким чином в Україні створять поштовий банк

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

Зазначається, що це дозволить користуватися банківськими послугами тим українцям, які мешкають у місцях, де не розвинена мережа банківських філій.

""Укрпошта" має відділення у всіх куточках країни, тому це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", – наголосив Шмигаль.

Він також додав, що цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років, щоправда не уточнив, за рахунок чого саме.

Раніше, 2024 року, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський вже анонсував розробку постанови про передачу "Укрпошті" банку PINBank.

Довідка

PINbank був заснований у 1997 році.

Станом на кінець вересня 2023 року, цей банк займав 57-ме місце серед 63 банків України за обсягом загальних активів, які складали 482 мільйони гривень.

Про націоналізацію PINbank було повідомлено на початку 2024 року. В результаті держава стала власником 88,89% статутного капіталу банку, якими раніше володіло АТ "Перший інвестиційний банк", яке контролює російський олігарх Євген Гінер.

Сам Гінер потрапив під санкції РНБО 19 жовтня 2022 року.



