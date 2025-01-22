Захисники Донеччини показали, як артилерія нищить росіян поблизу Бахмута
На Бахмутському напрямку артилеристи комендатури вогневої підтримки бригади "Помста" за допомогою хорватської РСЗВ RAK-SA-12 ефективно нищать скупчення піхоти, техніки та бліндажів росіян
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зазначається, що установка RAK-SA-12 випускає 12 снарядів за менш ніж 10 секунд, забезпечуючи швидке та точне знищення ворога на Донеччині.
"Попри загрозу від ворожих дронів та авіації, розрахунки продовжують успішно виконувати завдання, руйнуючи плани окупантів. "Natus est primus - Народжені бути першими!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 січня ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу РФ у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Бахмутського району Донецької області.