Український FPV-дрон знищив російську гармату Д-30 на Сумщині
На Сумщині прикордонники виявили та уразили російську гармату Д-30. Захисники вдарили по ворожій цілі дроном-камікадзе
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Захисники зазначають, що безпілотні літальні апарати виконують нелегкі, але важливі задачі в найгарячіших точках фронту.
"На Сумському напрямку, бійці "Сталевого Кордону", за допомогою fpv-дрона, знищили російську гармату Д-30", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Сумському напрямку прикордонники виявили рух колони ворожої техніки. Загарбники під покровом ночі пересувався польовою дорогою. Колону спалили.
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