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10 січня 2025, 19:45

ЗСУ вдарили по пункту управління армійського корпусу РФ у Світлодарську на Донеччині

10 січня 2025, 19:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п'ятницю, 10 січня, Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу РФ у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що протягом цього тижня ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення. Збройні Сили України готові і у подальшому рішуче знищувати загарбників", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, розташованому в місті Харцизьк Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.

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