Защитники Донецкой области показали, как артиллерия уничтожает россиян вблизи Бахмута

фото: ГПСУ

На Бахмутском направлении артиллеристы комендатуры огневой поддержки бригады "Месть" с помощью хорватской РСЗО RAK-SA-12 эффективно уничтожают скопления пехоты, техники и блиндажей россиян

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что установка RAK-SA-12 выпускает 12 снарядов менее чем за 10 секунд, обеспечивая быстрое и точное уничтожение врага на Донетчине.

"Несмотря на угрозу от вражеских дронов и авиации, расчеты продолжают успешно выполнять задачи, разрушая планы оккупантов. "Natus est primus - Рождены быть первыми!", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Бахмутского района Донецкой области.