Росія випустила по Україні понад 100 ракет і дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 117 повітряних цілей противника:
- одну балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску — Бєлгородська обл.);
- сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);
- чотири крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
- 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).
За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджені збиття 77 повітряних цілей:
- 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
- три крилатих ракет "Калібр";
- чотири керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).
Зазначається, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей. Відомо, що РФ атакувала об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.
"На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", — повідомили військові.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю нічної російської атаки 15 січня стала газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.