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15 січня 2025, 12:05

Росія випустила по Україні понад 100 ракет і дронів: як відпрацювала ППО

15 січня 2025, 12:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 117 повітряних цілей противника:

  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN (район пуску — Бєлгородська обл.);
  • сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);
  • чотири крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

За попередніми даними, станом на 10:30 підтверджені збиття 77 повітряних цілей:

  • 23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;
  • три крилатих ракет "Калібр";
  • чотири керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Зазначається, що не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей. Відомо, що РФ атакувала об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

"На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", — повідомили військові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю нічної російської атаки 15 січня стала газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.

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