фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска сегодня утром, 15 января, обстреляли жилой сектор Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили восемь гражданских, среди которых есть дети

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, россияне нанесли авиаудар по Краматорску в 09:33. Предварительно для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН". Мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой.

"В результате попадания средства поражения по многоэтажному зданию телесные повреждения получили по меньшей мере восемь горожан. В частности, травмированы шесть женщин в возрасте от 62 до 73 лет. Кроме того, ранена 6-летняя девочка и 16-летний школьник", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Окончательное количество потерпевших устанавливается.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, россияне убили обстрелом медсестру амбулатории в поселке Антоновка в пригороде Херсона.