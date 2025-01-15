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15 января 2025, 12:40

Россияне ударили из авиации по многоэтажке в Краматорске: ранены 8 гражданских, из них 2 детей

15 января 2025, 12:40
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фото: Донецкая областная прокуратура
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Российские войска сегодня утром, 15 января, обстреляли жилой сектор Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили восемь гражданских, среди которых есть дети

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По предварительным данным, россияне нанесли авиаудар по Краматорску в 09:33. Предварительно для обстрела враг использовал "УМПБ Д-30 СН". Мишенью для вражеской атаки стал микрорайон с плотной жилой застройкой.

"В результате попадания средства поражения по многоэтажному зданию телесные повреждения получили по меньшей мере восемь горожан. В частности, травмированы шесть женщин в возрасте от 62 до 73 лет. Кроме того, ранена 6-летняя девочка и 16-летний школьник", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Окончательное количество потерпевших устанавливается.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, россияне убили обстрелом медсестру амбулатории в поселке Антоновка в пригороде Херсона.

РФ война оккупанты Краматорск Донецкая область пострадавшие авиаудар КАБ
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