Военные показали уничтоженный россиянами Часов Яр с высоты птичьего полета

скриншот из видео 24-й ОМБр имени короля Даниила

Битва за Часов Яр Донецкой области продолжается. Россияне продолжают штурмовать город и обстреливать его из всех видов вооружения, регулярно наносят удары дронами и КАБами

Прессслужба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовала кадры уничтоженного россиянами Часового Яра, передает RegioNews.

В настоящее время украинские защитники держат оборону и уничтожают российских захватчиков в тяжелейших условиях.

"Часов Яр. Апокалиптическая картина уничтоженного города. Не осталось ни одного уцелевшего здания. Битва за Часов Яр продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Торецке ВСУ заметили российских военных, которые маскировались под гражданских.

Ранее аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как по состоянию на 6 января выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк Донецкой области.