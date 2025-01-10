Працювали БпЛА та ракета "Нептун": Сили оборони уразили склад російських дронів на Ростовщині
У ніч на 10 січня безпілотники Служби безпеки України та крилата ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області Росії. Це була спільна операція СБУ та ВМС ЗСУ
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Силах оборони, передає RegioNews.
Зазначається, що спочатку безпілотники СБУ "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт прилетів "Нептун". Водночас багаторазові вибухи, які чули очевидці поблизу Чалтиря, свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.
"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", – розповів співрозмовник УП.
Спільна операція СБУ та ВМС ЗСУ на Ростовщині— Українська правда (@ukrpravda_news) January 10, 2025
відео з російських пабліків pic.twitter.com/ETMsmtDrnV
Нагадаємо, вночі 8 січня Сили оборони України уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На стратегічному об'єкті "Комбінат Крістал” виникла масштабна пожежа.