фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під удар потрапили місця зосередження особового складу росіян, системи зв’язку, транспортні засоби.

"В одному з випадків окупантам вдалося помітити FPV-дрон наших бійців, вони почали від нього відстрілюватися з автоматичної зброї, але "пташці" прикордонників це не завадило довести справу до кінця – автівку загарбників було знищено, двох окупантів знешкоджено", – розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як розбили на Харківщині польовий склад та вісім укриттів окупантів.