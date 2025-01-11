Прикордонники "підчистили" техніку та засоби зв’язку окупантів на Харківщині
Мінометники та дронарі підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку провели зачистку ворожих позицій
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Під удар потрапили місця зосередження особового складу росіян, системи зв’язку, транспортні засоби.
"В одному з випадків окупантам вдалося помітити FPV-дрон наших бійців, вони почали від нього відстрілюватися з автоматичної зброї, але "пташці" прикордонників це не завадило довести справу до кінця – автівку загарбників було знищено, двох окупантів знешкоджено", – розповіли у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як розбили на Харківщині польовий склад та вісім укриттів окупантів.
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