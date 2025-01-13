Силы обороны уничтожили российскую пехоту и замаскированные позиции оккупантов на Донетчине
На Краматорском направлении воины-пограничники бригады "Месть" уничтожили десяток оккупантов и поразили ряд позиций российских захватчиков
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Месть" в Донецкой области захватчикам устроили операторы подразделения РУБпАК "Феникс".
"Среди уничтоженного и поврежденного имущества войск рф: 2 единицы бронетехники, 7 единиц автотранспорта врага, пушка, а также подрыв броневика благодаря дистанционному минированию. Кроме того, сожжено 5 складов боекомплекта, 2 склада горюче-смазочных материалов, генератор и 2 пункта управления ", – говорится в сообщении.
Напомним, 12 января украинские военные нанесли удар по пункту управления 2-й гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области.