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Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили два російські самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" у Херсонській області

Про це повідомив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа та оприлюднив відповідне відео, інформує RegioNews.

"Мінус два "Панцирі" на Херсонщині. Наші воїни продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт", – зазначив Неїжпапа.

Нагадаємо, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.