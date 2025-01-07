Торецк в огне: как выглядит разрушенный россиянами город в январе 2025 года
Аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как по состоянию на 6 января выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк Донецкой области
Видео города с высоты птичьего полета обнародовала Патрульная полиция Украины, передает RegioNews.
"Торецк в огне. Российская армия использует привычную для себя тактику - "выжженной земли". Враг усиливает штурмы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины 93-й ОМБр, обороняющие Торецк Донецкой области, сняли состояние разбитого города в декабре прошлого года.
Ранее бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали, как в конце ноября 2024 года выглядит разрушенный российскими войсками Торецк.
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