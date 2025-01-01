Окупанти атакували село на Донеччині: загинула жінка

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

"Ворог вдарив по селу Успенівка — загинула людина", — йдеться в повідомленні.

Офіційний канал Покровської міської військової адміністрації поінформував, що 31 грудня о 14:30 внаслідок ворожого обстрілу з невстановленого типу озброєння у селі Успенівка загинула місцева жителька 1966 року народження.

Крім того, після півночі 1 січня росіяни з артилерії накрили Костянтинівку. Загарбники пошкодили два приватні будинки, два газопроводи та ЛЕП.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, нещодавно прифронтове місто Покровськ Донецької області повністю залишилося без світла. Наразі фахівці з'ясовують причину.