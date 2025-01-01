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01 січня 2025, 10:20

Через російські обстріли постраждали 5 жителів Херсонщини, серед них – дитина

01 січня 2025, 10:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 31 грудня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Гончарне, Ромашкове, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Софіївка, Берислав, Новорайськ, Високе, Шляхове, Томарине, Бургунка, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Козацьке, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка, Приозерне, Придніпровське, Понятівка, Садове, Іванівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Червоний Маяк, Золота Балка, Розлив та Янтарне.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Окупанти пошкодили п'ять багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також росіяни понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та автобус.

Нагадаємо, 1 січня армія РФ атакувала Київ ударними дронами. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці, постраждали шестеро людей.

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