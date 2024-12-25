В Донецкой области под повторный вражеский обстрел попали спасатели
В Донецкой области спасатели во время ликвидации пожара попали под повторный обстрел
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Обстрел произошел вчера, 24 декабря. Российские оккупанты ударили по жилому сектору поселка Удачное Покровского района. Загорелся жилой дом и де хозяйственных постройки на территории одного из частных домовладений.
Спасатели локализовали пожар, площадью 160 кв.м, однако из-за повторного обстрела были вынуждены временно остановить работу.
Напомним, ранее в ГСЧС показали фото пожара в Кировоградской области, который возник в результате российской атаки.
В ГСЧС показали фото пожара на Кировоградщине, который возник в результате российской атакиВсе новости »
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