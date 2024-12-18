Росіяни вбили обстрілом пенсіонера на Чернігівщині
На Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинув цивільний чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Обстріл стався ввечері 17 грудня. Під вогнем росіян вчергове опинилася прикордонна Семенівська громада Новгород-Сіверського району.
"Унаслідок ворожого влучання у приватний будинок загинув 74-річний пенсіонер", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, армія Росії 17 грудня завдала удару по Покровському району, внаслідок чого отримали поранення четверо цивільних.
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