Росіяни обстріляли автобус у Покровському районі, є поранені
Армія Росії сьогодні, 17 грудня, завдала удару по Покровському району, внаслідок чого отримали поранення четверо цивільних
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Обстріл стався близько 16 години у селищі Удачне. За попередніми даними, ворог використав для удару артилерію.
"В зоні ураження опинився автобус. Четверо пасажирів віком 26, 39, 41 і 46 років отримали поранення", - розповіли у прокуратурі.
У потерпілих діагностовано закритий перелом, контузію, забій, осколкові та проникаючі поранення. Чоловіків доставлено до лікарні для надання допомоги.
Нагадаємо, у ніч проти 17 грудня, російська окупаційна армія обстріляла Покровськ на Донеччині. Внаслідок ворожого удару по багатоповерховому будинку загинув мирний житель.