Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні: інформація на 18 грудня
Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 18 грудня 2024 року становлять приблизно 766690 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1580 російських загарбників.
Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 4 танків, 21 бойової броньованої машини, 5 артилерійські системи, 64 безпілотників, 60 автомобілі.
Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.
На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та укриття окупантівВсі новини »
18 грудня 2024, 06:10ЗСУ показали, як у грудні виглядає зруйнований росіянами Торецьк
18 грудня 2024, 05:45На Курщині бійці ССО ліквідували 50 військових Північної Кореї
18 грудня 2024, 03:05
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Як публічне повернення Бойка стало інструментом для політичних маніпуляцій
18 грудня 2024, 08:56Росіяни вбили обстрілом пенсіонера на Чернігівщині
18 грудня 2024, 08:31Сім областей мають посилити роботу над фортифікаціями, — Сирський
18 грудня 2024, 08:19Житель Буковини виграв в обленерго суд через зламаний холодильник
18 грудня 2024, 07:26Відпочинок у Туреччині та 4000 доларів: на Львівщині викрили псевдоподружжя
18 грудня 2024, 06:37На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та укриття окупантів
18 грудня 2024, 06:10ЗСУ показали, як у грудні виглядає зруйнований росіянами Торецьк
18 грудня 2024, 05:45Суд обрав покарання для одесита, який застрелив чоловіка після зауваження за гучну музику
18 грудня 2024, 05:25Житель Львівщини кинувся з ножем на жінку та 14-річну дитину: потерпілих госпіталізували
18 грудня 2024, 04:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »