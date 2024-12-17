11:21  17 грудня
На блокпосту в Одеській області зіткнулися два авто: четверо постраждалих
09:05  17 грудня
РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський
12:45  17 грудня
На Одещині 16-річний підліток підпалив трансформатори
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2024, 17:36

На Донеччині розширили зону примусової евакуації

17 грудня 2024, 17:36
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Ще з семи населених пунктів Удачненської громади Донецької області примусово евакуюють дітей з батьками або представниками через погіршення безпекової ситуації. Там проживає 146 дітей

Про це повідомила Донецька ОВА, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомлені, це рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"На території Покровського району значно погіршилась ситуація, тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, в тому числі дітей", — уточнили в ОВА.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського району: селища Удачне, сіл Калинiвка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка.

Нагадаємо, раніше із Краснопілля на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Мешканців планують вивезти у безпечніші райони.

евакуація війна Донецька область Покровськ
Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, ще одна поранена
17 грудня 2024, 14:45
Прикордонники показали, як поганяли окупантів по окопах на Запорізькому напрямку
17 грудня 2024, 13:55
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Покровську: загинула людина
17 грудня 2024, 13:00
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон
17 грудня 2024, 17:20
Житель Києва вкрав з рахунку підлітка-сироти стипендію та відсвяткував за ці гроші день народження
17 грудня 2024, 17:03
На Хмельниччині затримали на хабарі голову центру Маріупольської МСЕК
17 грудня 2024, 16:24
У Києві перекинулась вантажівка: двоє постраждалих
17 грудня 2024, 16:12
Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео
17 грудня 2024, 16:02
СБУ викрила мережу російських шпигунів, які полювали за F-16: серед затриманих є військові
17 грудня 2024, 15:44
На Харківщині засудили пенсіонерку, яка передавала росіянам координати ЗСУ
17 грудня 2024, 15:40
На Буковині відшукали чоловіка, котрий кілька днів блукав у лісі
17 грудня 2024, 15:23
На Харківщині сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів
17 грудня 2024, 15:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »