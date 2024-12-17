На Донеччині розширили зону примусової евакуації
Ще з семи населених пунктів Удачненської громади Донецької області примусово евакуюють дітей з батьками або представниками через погіршення безпекової ситуації. Там проживає 146 дітей
Про це повідомила Донецька ОВА, передає RegioNews.
Як зазначається у повідомлені, це рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
"На території Покровського району значно погіршилась ситуація, тривають активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, в тому числі дітей", — уточнили в ОВА.
Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського району: селища Удачне, сіл Калинiвка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка.
Нагадаємо, раніше із Краснопілля на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення. Мешканців планують вивезти у безпечніші райони.