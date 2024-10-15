Військові показали знищений росіянами Торецьк з висоти пташиного польоту

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Відео міста з висоти пташиного польоту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, з руїн Торецька за два тижні евакуювали близько двох тисяч цивільних.

"Ще одне українське місто — знищене ордою нелюдів… Так сьогодні виглядає Торецьк, що на Донеччині", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники ефектно уразили російську самохідну артилерійську установку 203 мм 2С7 "Піон".

Раніше поблизу Торецька снайпери ССО ліквідували росіян, які намагались підійти до їхніх позицій.

Влітку аеророзвідники 32 окремої механізованої бригади відзняли черговий приліт КАБа по Торецьку.