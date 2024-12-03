Внаслідок обстрілу Покровська загинула жінка, поранена 3-місячна дитина

фото: прокуратура

Російські війська сьогодні, 3 грудня, здійснили обстріл міста Покровськ на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури.

Відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка, поранено також чоловіка й дитину. Тип озброєння, яке застосувала РФ, встановлюється.

У прокуратурі розповіли, що в епіцентрі ураження опинились багатоквартирні будинки.

"Внаслідок ворожої атаки в одній з осель загинула жінка, а 3-місячний хлопчик та 51-річний чоловік отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У немовляти медики діагностували мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та струс головного мозку.

Нагадаємо, вранці 3 грудня російські військові обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення.