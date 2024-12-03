В результате обстрела Покровская погибла женщина, ранен 3-месячный ребенок

фото: прокуратура

Российские войска сегодня, 3 декабря, совершили обстрел города Покровск в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры.

Известно, что в результате обстрела погибла женщина, ранены также мужчина и ребенок. Тип вооружения, которое применила РФ, устанавливается.

В прокуратуре рассказали, что в эпицентре поражения оказались многоквартирные дома.

"В результате вражеской атаки в одном из жилищ погибла женщина, а 3-месячный мальчик и 51-летний мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.

У младенца медики диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и сотрясение головного мозга.

Напомним, утром 3 декабря российские военные обстреляли из артиллерии Константиновку в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.