У Білозерці на Херсонщині внаслідок обстрілу загинула людина

фото ілюстраційне: Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці на Херсонщині загинула людина

Про це інформує Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ у 48-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення передпліччя. Його госпіталізували. Також 45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу.

Згодом у прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.

Нагадаємо, вранці 3 грудня російські військові обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення.