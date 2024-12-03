15:50  04 грудня
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
08:51  04 грудня
На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами
20:11  03 грудня
Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2024, 16:29

На Донеччині затримали агентку, яка коригувала удари росіян по позиціях ЗСУ

03 грудня 2024, 16:29
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за локаціями ЗСУ та коригувала по них авіаудари росіян

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігуранткою виявилася 51-річна безробітна з Костянтинівки, яку російська спецслужба завербувала влітку цього року.

Агентка намагалася виявити і передати окупантам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр.

У подальшому росіяни планували здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста.

СБУ викрила ворожі плани і затримала російську агентку за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку у затриманої вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Фігурантці оголосили підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 67-річну мешканку Лимана на Донеччині, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.

війна СБУ затримання Донецька область агент рф Часів Яр
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині: загинула жінка, є постраждалий
04 грудня 2024, 17:53
Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів
04 грудня 2024, 17:48
У Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських діячів
04 грудня 2024, 17:22
Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин
04 грудня 2024, 17:00
У Куп’янську російський дрон влучив в авто ритуальних послуг: у прокуратурі показали фото
04 грудня 2024, 16:47
Ексзаступника голови Вищого господарського суду відправили під варту
04 грудня 2024, 16:24
Прикордонники показали, як збили на Півночі два російські дрони-камікадзе
04 грудня 2024, 16:15
Росіяни завдали ударів по Краматорському району: на підприємствах виникли пожежі
04 грудня 2024, 15:58
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Працівники ТЦК, військові та лікарі: у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
04 грудня 2024, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »