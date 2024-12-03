фото: СБУ

СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за локаціями ЗСУ та коригувала по них авіаудари росіян

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігуранткою виявилася 51-річна безробітна з Костянтинівки, яку російська спецслужба завербувала влітку цього року.

Агентка намагалася виявити і передати окупантам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр.

У подальшому росіяни планували здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста.

СБУ викрила ворожі плани і затримала російську агентку за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку у затриманої вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Фігурантці оголосили підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 67-річну мешканку Лимана на Донеччині, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.