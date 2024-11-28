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28 ноября 2024, 07:15

ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк

28 ноября 2024, 07:15
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скриншот с видео
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Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ сняли, как в конце ноября 2024 года выглядит разрушенный российскими войсками Торецк Донецкой области

Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

Украинские защитники с коптера сняли город, уже несколько месяцев круглосуточно штурмующий российские войска.

"Разрушена промзона, дома в частном секторе, от которых остались в лучшем случае стены. Чуть целее выглядят панельные многоэтажки, но они почти дотла выгорели. Так выглядит еще один, очередной город Донецкой области, куда пришел "русский мир", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк в октябре с высоты птичьего полета. Тогда из развалин города за две недели эвакуировали около двух тысяч гражданских.

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