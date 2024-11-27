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У прифронтовому Покровську на Донеччині залишаються близько 11,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини. Гуманітарна обстановка у місті стабільна

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеефірі, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Гуманітарна обстановка у місті Покровськ, де знаходяться близько 11,5 тис. людей і 32 дитини, більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарні, Укрпошта, декілька крамниць", – сказав голова області.

Водночас він закликав мешканців виїжджати з міста через постійні обстріли.

"Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей", – заявив Філашкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще одного населеного пункту на Сумщині оголосили евакуацію.